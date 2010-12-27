В Петербурге покажут финскую хумппу

В программу юбилейного кинособытия включены лучшие финские фильмы, выпущенные в 2018 – 2019 годах.

В четверг, 24 октября, стало известно, что в Северной столице стартует неделя кинолент из Финляндии. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Киноленты начнут показывать с 25 октября. Фестиваль откроет последний фильм Мики Каурисмяки – "Мастер Чен".

Представляем самые сильные киноработы Финляндии 2018–2019 годов! С 25 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге состоится 30-я Неделя кино Финляндии. Кинопоказы пройдут в кинотеатрах "Аврора" и "Ленфильм". Фильмы покажем на языке оригинала с русскими субтитрами, детские фильмы с одноголосным дубляжем сказано в сообщении

В программе заявлены 12 полнометражных фильмов. Организатором мероприятия выступают Генеральное консульство Финляндии в Петербурге и "Кинофонд Финляндии".

Ранее мы сообщали о том, что петербургский автопром провалился в сентябре.

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