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В Красногвардейском районе рассказали о процессе перемещения анализов на коронавирус

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Результаты на тест известны через 6,5 часов.

Пресс-служба Красногвардейского района показала оснащение 107-й поликлиники, в которой сейчас находится вирусологическая лаборатория. 

Центр полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса начала работать 31 марта. Он находится на проспекте Энтузиастов, передало "78.ru". Результат теста готов в течение 6,5 часов. За сутки в лаборатории проводится 300 тестов. Пациент может узнать ответ через сутки. 

Анализы проходят через три бокса. Сначала их сортируют, затем исследуют, классифицируют и отправляют обратно. Все это время сотрудники поликлиники экипированы в защитный костюм. На входе у всех, кто сдает тест, мерят температуру тела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в комитете по здравоохранению ответили на обращение врачей из Покровской больницы. 

Фото: pixabay.com 

Теги: тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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