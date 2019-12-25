В Красногвардейском районе рассказали о процессе перемещения анализов на коронавирус

Результаты на тест известны через 6,5 часов.

Пресс-служба Красногвардейского района показала оснащение 107-й поликлиники, в которой сейчас находится вирусологическая лаборатория.

Центр полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса начала работать 31 марта. Он находится на проспекте Энтузиастов, передало "78.ru". Результат теста готов в течение 6,5 часов. За сутки в лаборатории проводится 300 тестов. Пациент может узнать ответ через сутки.

Анализы проходят через три бокса. Сначала их сортируют, затем исследуют, классифицируют и отправляют обратно. Все это время сотрудники поликлиники экипированы в защитный костюм. На входе у всех, кто сдает тест, мерят температуру тела.

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