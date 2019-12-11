В Петербурге показали почти беспилотный грузовик

Разработка позволит транспортировать грузы без водителя.

Разработчики из Петербурга представили грузовик без кабины. Его особенностью также стало то, что машина является практически беспилотным транспортным средством. Эта функция будет внедрена к 2022 году. Машина получит название R-shuttle. В ней не будет водителя, а единственная дверь будет расположена сзади.

Первые испытания прошли в октябре, но видео тестов опубликовано только сейчас. На данный момент компания Ralient создала только прототип. Он не обладает всеми необходимыми ультразвуковыми датчиками. В будущем их будет восемь штук.

Изобретатели собираются создать "двойников" грузовика для доставки грузов в труднодоступные местности. Транспорт будет ехать на одном заряде около 420 километров, сможет разгоняться до скорости в 80 километров в час, перевозить грузы до двух тонн. Машину оборудуют лидаром и восемью камерами.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Иркутской области обрушился мост через Макаровку.

Фото и видео: YouTube/Ralient

