В Петербурге пока не планируют делать 31 декабря выходным днем

Уже известно, что 31 декабря будут отдыхать жители Крыма, Татарстана, Ставрополя, Курской, Владимирской и Белгородской областей.

Некоторые регионы России решили сделать 31 декабря выходным днем. Как выяснили "Невские Новости", Смольный пока не принял такого решения.

Уже известно, что 31 декабря будут отдыхать жители Крыма, Татарстана, Ставрополя, Курской, Владимирской и Белгородской областей. Представитель пресс-службы администрации Инна Карпушина отметила, что о дополнительном выходном сообщат официально, если будет принято такое решение.

Решение о выходном 31 декабря принимают главы регионов.

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