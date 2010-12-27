Полиция устанавливает новые возможные эпизоды его противоправной деятельности.

В среду, 30 октября, петербургские полицейские поймали угонщика, специализирующегося на "Киа Соул". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, 37-летний мужчина угнал 4 машины марки "Киа Соул". Инцидент произошел в Приморском районе города. В последствии два автомобиля удалось вернуть владельцам. Общий ущерб составил более 4 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела. Полиция устанавливает новые возможные эпизоды его краж.

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