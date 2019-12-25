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В Петербурге поймали разыскиваемого мужчину, укравшего мяса на 3 млн рублей
Сегодня, 10:16
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himif

В Петербурге поймали разыскиваемого мужчину, укравшего мяса на 3 млн рублей

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Кражу злоумышленник совершил в мае прошлого года.

Полиция Петербурга задержала на Московском шоссе гражданина, находящегося в федеральном розыске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 55-летнего жителя Ленобласти искали с мая прошлого года.

Известно, что прошлой весной мужчина украл мясной продукции на 3 миллиона рублей. Злоумышленник на своем грузовом автомобиле отгрузил товар, принадлежащий коммерческой фирме, по имеющимся накладным документам и угнал его. По данному факту возбудили дело о краже.

Мужчину доставили в отдел полиции, инициатору розыска, ОМВД по Корочанскому району Белгородской области, сообщили о поимке преступника.

Молодого убийцу с улицы Фрунзе в Петербурге объявили в международный розыск.

Фото: pixabay

Теги: кража, федеральный розыск
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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