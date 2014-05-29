В Петербурге поймали подозреваемого 65-летнего насильника из ТЦ

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством.

Петербургские правоохранители задержали 65-летнего безработного местного жителя по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Инцидент, по данным следствия, произошел первого сентября в торговом центре на улице Коллонтай. Подозреваемый совершил преступление в отношении 17-летней девушки в холле здания, после чего скрылся с места происшествия.

Оперативники и следователи оперативно установили личность и местонахождение фигуранта. Мужчину доставили в следственный отдел для дальнейшего разбирательства.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Правоохранители выясняют все детали произошедшего и готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения для задержанного.

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу