В Петербурге поймали наркоторговца из Ростова-на-Дону

Его с мая разыскивали сотрудники полиции Ростова.

Сотрудники петербургского Главка задержали гражданина, разыскиваемого правоохранительными органами Ростова-на-Дону за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и Ленобласти.

Во вторник, 14 августа, примерно в час ночи, сотрудники ГУ МВД России задержали 33-летнего мужчину на Выборгском шоссе. Он с мая находился в федеральном розыске. Его подозревают в незаконном сбыте наркотических средств через Интернет.

Обвиняемый сейчас находится в петербургском отделении, о его поимке уже сообщили в Ростов-на-Дону.

Ранее мы сообщали, что по Всеволожскому району гулял мужчина с пакетом наркотиков.

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