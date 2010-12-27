По Всеволожскому району гулял мужчина с пакетом наркотиков

С собой у него было 200 грамм синтетического наркотика.

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мужчину с крупной партией синтетического дурмана. Об этом сообщают правоохранительные органы.

В среду, 8 августа, около пяти часов вечера в Нижнем проезде деревни Корабсельки Всеволожского района Ленобласти на улице сотрудники остановили 39-летнего мужчину. У него с собой был полиэтиленовый пакетик, в котором оказалось 200 грамм белого вещества. В экспертно-криминалистическом центре признали в веществе синтетический наркотик.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере". Подозреваемый задержан.

Ранее мы сообщали, что в Волховском районе мужчина выращивал коноплю.

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