В Петербурге на трассе М-11 в Honda Civic нашли 25 кг синтетического наркотика

В автомобиле за спинкой заднего сиденья полицейские обнаружили тайник, в котором были спрятаны 15 увесистых свертков с порошком.

Под Петербургом задержан наркокурьер с крупной партией "синтетики". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате реализации оперативной информации сотрудники регионального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при содействии Госавтоинспекции на 676 километре автодороги М-11 "Нева" остановили автомобиль Honda Civic. За рулём находился мужчина, который родился в советском Джамбуле и к 45 годам так и не обзавелся гражданством.

В автомобиле за спинкой заднего сиденья полицейские обнаружили тайник, в котором были спрятаны 15 увесистых свертков с неизвестным порошком. Изъятое было направлено на экспертизу, которая показала: в пакетах находился синтетический наркотик на основе мефедрона, общей массой свыше 25 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

В ходе расследования было установлено: подозреваемый является межрегиональным закладчиком, ездит по стране и занимается организацией крупных тайников с наркотиками для последующей розничной торговли.

Ранее на станции метро "Гражданский проспект" пассажир при виде полиции сбросил 3 грамма мефедрона.

Видео: МВД по СПб и ЛО