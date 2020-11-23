Площадь пожара в центре Ростова-на-Дону увеличилась до 450 кв. метров

На тушении объекта было задействовано 122 сотрудника МЧС.

Площадь пожара в нежилом доме в центре Ростова-на-Дону увеличилась до 450 квадратных метров. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Возгорание произошло в четырёхэтажном здании. Пламя раскинулось на 300 квадратных метров.

Известно, что погибших и пострадавших нет. Пожарные эвакуировали 59 жителей из соседнего дома.

На тушении объекта было задействовано 122 сотрудника МЧС и 41 единица техники.

Ранее в Нур-Султане произошел взрыв газового баллона в кафе.

Видео: ВК/Ростов Главный