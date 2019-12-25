В Петербурге в ближайшие дни похолодает до 13 градусов

Ночью столбики термометра опустятся до плюс 12-14 градусов.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в городе в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщают синоптики Северо-Западного Гидрометцентра.

По словам синоптиков, 26 августа столбики термометров ночью опустятся до до плюс 12-14 градусов. Однако днем температура воздуха прогреется до 17-19 градусов. Отмечается, что атмосферное давление ночью будет слабо понижаться.

Аналогичная погода ждет горожан в четверг, 27 августа. Температура воздуха ночью опустится ниже плюс 12 градусов, а температура днем составит 15-17 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что спасатели предупредили петербуржцев о ливнях и грозах 26 августа.

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