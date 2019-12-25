Спасатели предупредили петербуржцев о ливнях и грозах 26 августа

В этот день ветер разгонится до 5-10 м/с.

В среду, 26 августа, Петербург накроют ливни с грозами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В этот день порывы ветра будут достигать 5-10 м/с. В связи с непростой метеорологической обстановкой повышается риск возникновения ДТП и происшествий в акваториях Ленобласти. Жителей и гостей города просят по возможности не покидать свои дома.

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