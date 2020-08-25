Возле улицы Гидротехников разлилась "горная река"

Причиной наводнения стал прорыв трубы.

Днем 25 августа в Калининском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Возле улицы Гидротехников прорвало трубу с холодной водой. В результате по дороге разлилась настоящая "горная река". В сети появились фото и видео с места происшествия.

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" пояснили, что на участке, где произошла коммунальная авария, велись повторные гидравлические испытания. Рабочие нашли ненадежный участок трубопровода и устранили дефект диаметром 400 мм.

Прорыв трубы произошел возле дома №27/1 на Гражданском проспекте. На место происшествия отправили две аварийных бригады.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Георгий Сергеев