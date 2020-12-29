В комитете по транспорту Петербурга ожидают снижение пассажиропотока до 22%

В 2020-м году снижение доходило до 80%.

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал о стратегии развития общественного транспорта в городе в 2021 году. Кроме того, он подвел итоги прошедшего "коронавирусного" 2021 года. В ведомстве ожидают, что в среднем пассажиропоток снизится на 22%, передала пресс-служба комтранса.

В конце прошлого года было решено выделить около 170 млн рублей дополнительной субсидии коммерческим перевозчикам для компенсации части затрат на топливо. Организации потеряли средства в период ограничительных мер из-за пандемии. Некоторыми мерами смогли воспользоваться и государственные перевозчики. Например, льготные кредиты, в том числе невозвратные. Они выдавались в том случае, если предприятие не сокращало штат.

Часть планов по развитию отрасли пришлось перенести. Это позволило сэкономить около 10 млрд рублей.

С 2022-го года все маршруты, которые будут разыграны на конкурсе, будут на 100% обеспечены новым подвижным составом. Они будут соответствовать требованиям, которые предъявляются к технике. Для пассажиров сделают комфортные салоны, возможность различных способов оплаты проезда, контроль работы водителя и так далее.

Также на 2022 год намечена транспортная реформа.

Фото: Piter.TV