В Петербурге подвели предварительные итоги строительной отрасли за 2021 год

По словам главы комитета по строительству, строительная сфера продолжала развиваться, несмотря на экономические трудности.

В Петербурге прошла XIX практическая конференция "Проблемы качества законодательства, градостроительства, инженерных изысканий, проектирования, строительства, промышленности строительных материалов, экспертизы и эксплуатации объектов недвижимости", в которой приняли участие представители комитета по строительству и Фонда капитального строительства и реконструкции. В ходе мероприятия председатель комитета Игорь Креславский подвел предварительные итоги строительной деятельности в Северной столице в этом году, сообщает портал "Строительный Петербург".

По словам Креславского, строительная сфера продолжала развиваться, несмотря на экономические трудности. Он также добавил, что Петербург по-прежнему сокращает дефицит между жилой застройкой и строительством социальной, а также транспортной инфраструктуры.

Напомним, в августе этого года Градостроительная комиссия Петербурга запретила застройщикам возводить жилые комплексы, если на их территории не построены детские сады, школы и поликлиники.

Фото: Piter.TV