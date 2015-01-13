В Петербурге дефицит кадров в строительной сфере вырос на 20%

Средняя зарплата составила 92,3 тыс. рублей.

В Петербурге по итогам 2024 года дефицит кадров вырос на 20%. К такому выводу пришли аналитики "Авито Работы", стало известно Piter.TV 27 декабря.

Специалисты проверили ситуацию на рынке труда в сфере строительства. В Северной столице средняя зарплата составила 92,3 тыс. рублей. Больше всего искали бетонщиков (+89%), гипсокартонщиков (+68%) и формовщиков (+44%).

А в Ленобласти (+35%) кандидатам отрасли предлагают в среднем около 93,9 тыс. рублей. Активнее всего работодатели стали искать арматурщиков (+238%), мебельщиков (+112%) и монолитчиков (+100%).

По итогам 2024 года сфера строительства стала одной из самых динамично развивающихся отраслей с достойными зарплатными предложениями для соискателей. В регионах, где происходит реализация инфраструктурных проектов, спрос на специалистов в этой сфере значительно увеличивается. Однако можно ожидать, что в ближайшие годы дефицит кадров, характеризующий строительную отрасль, станет менее острым – хотя рост числа вакансий продолжится, его темпы станут более стабильными. Этот прогноз связан с общим охлаждением экономики, сокращением числа инвестиционных проектов и замедлением темпа расширения бизнеса, который был особенно высоким в последние годы. Роман Губанов, директор по развитию "Авито Работы"

Ранее мы рассказывали о том, что зарплаты курьеров за 2 года в Петербурге выросли на 47%.

Фото: Piter.TV