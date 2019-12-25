В Петербурге подвели промежуточные итоги тестирования бескондукторного проезда в транспорте

Большинство пассажиров оплачивают проезд, даже если не видят кондуктора.

Петербургский комитет по транспорту подвел промежуточные итоги тестирования бескондукторной системы проезда. Как рассказали в официальном телеграм-канале ведомства, эксперимент длился начался в прошлом августе и длился полгода.

Как выяснилось, большинство пассажиров (89%) автобусов, троллейбусов и трамваев сами оплачивают проезд после входа в салон, даже если не видят кондуктора. В этом же числе горожане, которые спешат приобрести билет у водителя в самом начале поездки. Оставшиеся безбилетники оплачивают проезд лишь после напоминания.

Интересно, что самые дисциплинированные граждане оплачивают проезд картой "Подорожник" или льготным электронным билетом – это постоянные пассажиры транспорта. "Зайцем" чаще пытаются проехать те, кто оплачивает проезд наличными или банковской картой. комитет по транспорту

На бескондукторное обслуживание к сегодняшнему дню перевели автобусы № 15, 61, 141, 161, 328, троллейбусы № 6, 8, 13, 21 и трамвай № 9.

Мундеп обратилась в комитет по благоустройству Петербурга о нецелевом использовании уборочной техники.

Фото: Piter.TV