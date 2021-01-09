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За 9 месяцев городские и перехватывающие парковки пополнили бюджет Петербурга на 67 млн рублей
Сегодня, 18:43
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За 9 месяцев городские и перехватывающие парковки пополнили бюджет Петербурга на 67 млн рублей

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Сегодня в Северной столице действуют 13 городских парковок на 1735 мест и 20 перехватывающих стоянок на 2073 машины.

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги работы перехватывающих и городских автостоянок за 9 месяцев 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 16 ноября.

Доходы от эксплуатации парковок составили почти 67 млн рублей. Наиболее популярными городскими стоянками стали парковки на Лиговском проспекте, площади Островского, Казанской площади и в Петергофе на Прудовой улице. 

Среди перехватывающих стоянок лидируют парковки в Парголово на 3-м Вернем переулке, на проспекте Стачек и Тепловозной улице. Сейчас рядом со станцией метро "Шушары" строят еще один "перехват".

Сегодня в Северной столице действуют 13 городских парковок на 1735 мест и 20 перехватывающих стоянок на 2073 машины.

Ранее мы рассказывали о том, что порядок оформления парковочных разрешений в Петербурге будет доработан.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: городские парковки, перехватывающие парковки
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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