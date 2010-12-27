Перехватывающие парковки в Петербурге перейдут на автоматический режим

12 перехватывающих стоянок перейдут в автоматический режим.

С 15 марта несколько перехватывающих автостоянок переведутся на автоматический режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На данный момент в городе большинство автостоянок оснащены автоматическими парковочными системами с видеонаблюдением, паркоматами с возможностью оплаты парковки как наличными денежными средствами, так и банковской картой, стойками въезда-выезда и электронными табло, на которых в режиме реального времени отображается количество свободным мест.

Перехватывающие автостоянки, переводимые на автоматический режим работы:

- станция метро "Политехническая", у дома 29, литер П, по Политехнической улице;

- станция метро "Проспект Просвещения", у дома 30, корпус 1, по проспекту Просвещения;

- станция метро "Купчино", западнее дома 108, литер А по Витебскому проспекту;

- станция метро "Купчино", у дома 5, литер О по Балканской площади;

- станция метро "Купчино", на пересечении Витебского проспекта и Звездной улицы;

- станция метро "Гражданский проспект", у дома 116, корпус 1 по Гражданскому проспекту;

- станция метро "Бухарестская", у дома 70, литер А, по улице Салова;

- станция метро "Ладожская", у дома 65 по Заневскому проспекту;

- станция метро "Площадь Александра Невского", у дома 30 по Синопской набережной;

- станция метро "Ленинский проспект", у дома 16 по проспекту Народного Ополчения;

- станция метро "Кировский завод", у дома 47, литер Ф, по проспекту Стачек;

- станция метро "Волковская", напротив дома 10 по Касимовской улице.

Напомним, Piter.TV писал, что ещё одна перехватывающая парковка расположится в пешей доступности от станции "Рыбацкое".