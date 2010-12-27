Перехватывающая парковка расположится в пешей доступности от станции "Рыбацкое"

Перехватывающая парковка будет рассчитана на 77 мест.

На юге Петербурга появится перехватывающая парковка на 77 мест. Аукцион на проведение строительно-монтажных работ у станции метро "Рыбацкое" объявлен по заказу СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Техническое задание для подрядчика заключается в том, что он должен занятся работами по организации охранного поста, монтирования системы видеонаблюдения, терминала, где будет производиться оплата, шлагбаума, электронного табло и стойки на въезде и выезде с парковки. Кроме того, для велосипедистов на территории автостоянки организуют бесплатную велопарковку.

Новое перехватывающее пространство расположится на Тепловозной улице, восточнее дома 33. Его планируют открыть в октебре 2018 года.

Итоги аукциона будут подведены 16 марта.

Отметим, что на данный момент в Петербурге функционируют 14 перехватывающих автостоянок вместимостью 1 603 машиноместа.