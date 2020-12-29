В 2021 году в Петербурге может появиться новая перехватывающая парковка

Уже появилась одна долгожданная – на "Проспекте Большевиков".

В 2021 году в Петербурге могут появиться новая перехватывающая парковка у станции метро "Рыбацкое". Об этом изданию "Петербургский дневник" рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" 9 января.

В учреждении рассказали, что в следующий год в адресную программу внесены создание двух городских парковок, которые будут расположены у железнодорожной станции "Царское Село" и у станции метро "Старая Деревня". Кроме того, запланировано появление перехватывающей парковки у станции метро "Рыбацкое".

При этом сам проект пока не утвержден городским комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

В Петербурге ранее открылась новая перехватывающая парковка на 85 мест. Девять из них – для инвалидов. Площадь парковки составляет более 5 тысяч квадратных метров.

Парковка заработала у станции метро "Проспект Большевиков" на проспекте Пятилеток.

Фото: Piter.tv