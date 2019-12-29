У станции метро "Проспект Большевиков" открылась новая перехватывающая стоянка

Стоянка рассчитана на 85 мест.

В четверг, 24 декабря, в Петербурге открылась новая перехватывающая парковка на 85 мест. Девять из них – для инвалидов. Площадь парковки составляет более 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Парковка заработала у станции метро "Проспект Большевиков" на проспекте Пятилеток. Отмечается, что благодаря стоянке разгрузится дорожная сеть, владельцы авто смогут припарковать свой автомобиль и воспользоваться общественным транспортом для поездок в центр города. Исполняющий обязанности директора Городского центра управления парковками Петербурга Дмитрий Ваньчков уточнил, что, если водители в течение дня оплачивает поездку электронным проездным билетом, то пользование стоянкой для него бесплатно.

Парковкой можно воспользоваться бесплатно в период с 6 утра до 8 вечера. Если использовать ее как обычную парковку, то час обойдется в 25 рублей. С 8 вечера до 6 стоимость размещения легкового транспорта составит 150 рублей. До конца новогодних праздников парковка будет работать в тестовом режиме и парковаться на ней можно бесплатно.

Ранее мы писали, что на улице Рубинштейна в 2021 году появятся дополнительные паркоматы.

Фото: pixabay