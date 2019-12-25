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На улице Рубинштейна в 2021 году появятся дополнительные паркоматы
Сегодня, 11:44
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На улице Рубинштейна в 2021 году появятся дополнительные паркоматы

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Количество автоматических устройств для оплаты парковочного места планируют увеличивать.

В 2021-м году в Петербурге установят дополнительные паркоматы, в частности, на улице Рубинштейна. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Точные места и количество паркоматов пока не определены. 

В 2022 году планируется расширение зоны платной парковки во всем Центральном районе.

Напомним, 7 декабря на улице Рубинштейна открылась платная парковка. Она рассчитана на 104 парковочных места, в том числе 11 мест для транспортных средств инвалидов. Платить за место необходимо в период с 08:00 до 20:00, в другое время оставить свою машину на улице можно бесплатно.  

Только за первую неделю ей воспользовались 1704 автомобилиста.

Фото: vk.com/parking_spb_ru

Теги: паркоматы, платная парковка, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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