Платную парковку на Рубинштейна оплатили более 1,7 тысячи автомобилистов

Улицу включили в зону контроля парковочной инспекции Городского центра управления парковками.

В понедельник, 14 декабря, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города рассказали, что за неделю работы платной парковки на улице Рубинштейна ей воспользовались 1704 автомобилиста.

Платную парковку на улице организовали в рамках пилотного проекта по организации платных зон в историческом центре. До этого на Рубинштейна ограничивали движение в выходные и праздничные дни.

Всю неделю волонтеры помогали автомобилистам, рассказывали о правилах пользования парковкой и способах оплаты. Было роздано около 1200 информационных буклетов. Волонтеры поделились, что чаще всего водители спрашивали про стоимость парковки и возможности оплаты, также интересовались способом получения парковочного разрешения. Большинство горожан оплачивали парковку с помощью мобильного приложения и смс.

Напомним, что сейчас стоимость парковки равна 30 рублям в час для мотоциклов, 60 рублям в час для легковых автомобилей и 120 рублям в час для грузовых машин. Штраф на неоплату парковки –3 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге предлагают создать парковки для электросамокатов.

Фото: Piter.TV