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В Петербурге предлагают создать парковки для электросамокатов
Сегодня, 13:09
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге предлагают создать парковки для электросамокатов

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Сейчас пользователи электросамокатов оставляют их в неположенных местах.

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев выступил с инициативой по созданию парковок для электросамокатов. Соответствующее  обращение он направил вице-губернатору Петербурга Максиму Соколову.

Как оказалось, в данный момент горожане оставляют электросамокаты в неположенных местах из-за отсутствия инфраструктуры. Арендованные самокаты бросают на тротуарах и прикрепляют к ограждениям.

Цивилев предложил создать рабочую группу для решения этой проблемы. 

Ранее мы сообщали о том, что с понедельника на улице Рубинштейна начала работать платная парковка. Она рассчитана на 104 парковочных места, в том числе 11 мест для транспортных средств инвалидов. 

Фото: pixabay

Теги: парковки для электросамокатов, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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