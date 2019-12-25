В Петербурге предлагают создать парковки для электросамокатов

Сейчас пользователи электросамокатов оставляют их в неположенных местах.

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев выступил с инициативой по созданию парковок для электросамокатов. Соответствующее обращение он направил вице-губернатору Петербурга Максиму Соколову.

Как оказалось, в данный момент горожане оставляют электросамокаты в неположенных местах из-за отсутствия инфраструктуры. Арендованные самокаты бросают на тротуарах и прикрепляют к ограждениям.

Цивилев предложил создать рабочую группу для решения этой проблемы.

Ранее мы сообщали о том, что с понедельника на улице Рубинштейна начала работать платная парковка. Она рассчитана на 104 парковочных места, в том числе 11 мест для транспортных средств инвалидов.

Фото: pixabay