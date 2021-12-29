В Петербурге выбрали компании, которые будут убирать станции метро до 2025 года

Победители аукциона стали ООО "Сити Сервис" и ООО "Люкссервис".

В Петербурге выбрали новых подрядчиков, которым предстоит убирать станции метро до 2025 года. Итоги аукциона опубликованы на сайте госзакупок.

Пятая линия (она же "фиолетовая") досталась ООО "Сити Сервис". Начальная цена контракта составляла 731 млн рублей. Однако компания предложила 446 млн.

Остальные четыре линии достались компании "Люкссервис". Изначально ГУП "Петербургский метрополитен" опубликован договоры за 618, 511, 639 и 365 млн рублей. Компания же предложила 464, 383, 405 и 274 млн рублей.

Ранее ГУП "Петербургский метрополитен" объявило конкурс на оказание услуг по профилактической дезинфекции на всех станциях "холодным туманом".

Фото: Piter.TV