Петербургский метрополитен закупит "холодный туман" для дезинфекции станций

Начальная цена контракта – 272,5 млн рублей.

ГУП "Петербургский метрополитен" объявило конкурс на оказание услуг по профилактической дезинфекции на всех станциях "холодным туманом". Информация 30 сентября появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта – 272,5 млн рублей. Предприятие в поисках компании, которая сможет оказывать услуги в 2022 и 2023 годах. Дезинфекция должна проходить на станциях каждый день (с 3:00 до 4:00), при необходимости (в случае подъема заболеваемости COVID-19) – дважды в сутки. Заявку на участие можно отправить до 25 октября этого года.

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Фото: Piter.tv