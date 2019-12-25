В Петербурге обновят санитарный автотранспорт на 311 млн рублей

Город закупит 69 единиц санитарного автотранспорта.

Совсем скоро в Петербурге обновят санитарный автотранспорт. Информация о закупке появилась на сайте комитета по государственному заказу 27 сентября.

Будущему заказчику необходимо поставить городу 69 единиц санитарного автотранспорта. Также город закупит оборудование для перевозки и перемещения пациента, которое появится в спецмашинах. Автомобили должны быть полностью готовы к работе.

Стоит отметить, что три автомобиля заказчику нужно поставить уже к 29 октября, остальные – к 25 ноября. Начальная цена закупки составляет 311 млн рублей. Подать заявку можно до 13 октября этого года.

Врач скорой помощи в Петербурге Сергей Захаревич рассказал "Невским Новостям", что в городе действительно приступили к обновлению её автопарка. В следующем году, заявил медик, станции обещают поменять как минимум четыре машины. Он добавил, что за пять лет машины скорой помощи сильно изнашиваются.

Ранее мы писали, что Елизаветинская больница получит субсидию на закупку нового оборудования.

Фото: Piter.tv