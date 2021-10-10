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Петербург планирует закупить 85 автомобилей скорой помощи
Сегодня, 10:56
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Петербург планирует закупить 85 автомобилей скорой помощи

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Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 января 2024 года.

Петербург закупит 85 автомобилей скорой помощи, на это готовы выделить почти миллиард рублей. Данная информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком является Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медицинский санитарный транспорт". Исполнитель контракта должен предоставить автомобили скорой помощи не позже 31 марта 2024 года. Помимо автомобилей исполнитель должен предоставить оборудование для перевозки пациентов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 января 2024 года. Подвести итоги должны 30 января.

На строительство первого участка Большого Смоленского моста потратят 2,6 млрд рублей. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 25 января 2024 года.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобили, закупка, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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