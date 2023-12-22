В Петербурге подвели итоги адресной инвестиционной программы

В 2023 году план выполнили на 99 процентов.

В Северной столице подвели итоги адресной инвестиционной программы. Результаты обсудили на заседании городского Правительства, сообщили в tg-канале городской администрации.

В 2023 году план выполнили на 99 процентов, рекордные показатели прошлого года были улучшены. Петербург получил 88 социальных объектов, в том числе 50 объектов — в рамках программы.

Как отметил вице-губернатор Валерий Москаленко, в конце 2023 года власти Петербурга приняли важное решение, направленное на улучшение качества жизни льготных категорий граждан. Для них выделили дополнительные деньги на приобретение жилья. Петербург выкупил более 3,5 тысяч квартир — почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

В ближайшие два года несколько тысяч петербургских семей переедут в новые квартиры, рассказал Москаленко.

Ранее мы писали, что петербуржцам назвали районы, где выгоднее всего арендовать квартиру.

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