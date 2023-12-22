Петербуржцам назвали районы, где выгоднее всего арендовать квартиру

Наиболее оптимальны в соотношении цена-качество на сегодняшний день Приморский и Московский районы.

Жителям Северной столицы назвали районы, где дешевле всего снимать квартиру в городе. Тем, кто хочет найти бюджетные варианты, специалисты по недвижимости советуют рассмотреть в Колпинский и Красносельский районы. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Наиболее оптимальны в соотношении цена-качество на сегодняшний день Приморский и Московский районы, отметил эксперт по недвижимости Али Алиев. Квартиры в этих районах находятся близко к центру города, здесь есть работа и места для отдыха.

Если покупать жилье для сдачи в аренду, то лучше выбирать квартиры в Приморском, Адмиралтейском и Фрунзенском районах. На жилье в этих местах есть спрос, а стоимость недвижимости находится в среднем диапазоне.

Самая дорогая и элитная недвижимость находится в Петроградском районе. Здесь развита инфраструктура, много работы, эстетичные локации и много мест для отдыха и прогулок на свежем воздухе.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут судить организаторов финансовой пирамиды, обманувших 18 тыс. россиян, которые хотели купить корпоративное жилье.

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