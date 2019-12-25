Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 22 человека

С начала пандемии общее число умерших от COVID-19 в городе составило 1 698 человек.

За последние сутки в Петербурге зафиксировали еще 22 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

С начала пандемии общее число умерших от COVID-19 в городе составило 1 698 человек. Северная столица занимает второе место среди городов России, где зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса. На первой строчке по этому показателю располагается Москва, где умерли 4258 людей с COVID-19, на третьей – Московская область (1033).

Стоит отметить, что в летнюю летальную статистику до сих пор попадают весенние случаи. Запоздалое информирование о коронавирусных смертях петербургские власти признали лишь накануне.

Ранее мы писали, что в Петербурге пятый день снижается заболеваемость коронавирусом.

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