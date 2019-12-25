В Петербурге выписаны из больниц 60 пациентов с COVID-19 после переливания плазмы крови

Донором для переливания плазмы крови может стать человек, у которого официально был подтвержден COVID-19.

В Петербурге меньше, чем за 2 месяца, перелили 164 дозы антиковидной плазмы 84 больным в тяжёлом состоянии, и все пациенты показали положительную динамику: это подтверждает эффективность использования данной методики лечения. Уже 60 человек выписали по выздоровлению из больниц.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, переливание плазмы крови — это один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины. Известно, что лечение зараженных COVID-19 при помощи переливания плазмы крови проводят в Городских больницах №40, №20 и №2, Клинической больнице Святителя Луки, Больнице Святого Георгия, Мариинской больнице, Александровской больнице, Центре им. В.А.Алмазова. Первый эксперимент с забором антиковидной плазмы прошел в городе 7 мая. Тогда плазму перелили трём пациентам Городской больницы №40 Курортного района, и в течение нескольких дней они пошли на поправку.

Напомним, что донором для переливания плазмы крови может стать человек, у которого официально был подтвержден COVID-19 (и 2 последующие теста оказались отрицательными). Ещё одним обязательным условием является возраст: кровь принимают у людей от 18 до 55 лет.

Ранее мы сообщили, что из 40-й больницы Петербурга выписали второго пациента, получившего лечение гипериммунной плазмой переболевших Covid-19.

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