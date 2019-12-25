В Петербурге подтвердили 8 смертей от коронавируса

Ранее в городе каждый день было более 30 летальных исходов.

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали восемь смертей от коронавируса. Ранее в городе каждый день было более 30 летальных исходов: сегодняшний показатель аномально низкий.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, общее число смертей с начала эпидемии составило 569 человек. Столь низкие цифры смертей за сутки в последний раз регистрировали в городе 27 мая. Тогда комитет по здравоохранению учитывал только архивные случаи за апрель, которые рассматривала специальная комиссия. Но после того, как была введена актуальная статистика — число летальных исходов резко повысилось.

В целом по России также достаточно низкий показатель смертности. По официальным данным, за сутки скончались в стране 114 человек.

Ранее мы сообщили, что за сутки в Петербурге проверили 21 тысячу человек на коронавирус.

Фото: Piter.tv