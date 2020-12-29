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В Петербурге подтвердили 69 новых смертей от коронавируса
Сегодня, 11:28
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Alena_Zinovieva

В Петербурге подтвердили 69 новых смертей от коронавируса

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Северная столица занимает второе место по числу летальных исходов от КОВИД-19.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 69 новых смертей от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Северная столица занимает второе место среди регионов России по числу летальных исходов от КОВИД-19. На первом месте Москва, где за прошедшие 24 часа зафиксировали 84 новых смерти. На третьем месте оказалась Московская область с 36-ю новыми умершими. В топ-5 также попали Красноярский край (25) и Ростовская область (22).

В целом по России выявили 586 новых смертей от коронавируса. С начала пандемии в России умерли 66 623 человек, выздоровели – 3 002 026.

Ранее в Комздраве рассказали, в каком возрасте чаще всего умирали от коронавируса в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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Blentee Browimb
Сегодня 12:24

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