В Комздраве рассказали, в каком возрасте чаще всего умирали от коронавируса в Петербурге

Всего с начала пандемии умерли 8902 человека.

С начала пандемии в Петербурге от коронавируса умерли 8902 человека. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

Также Лисовец рассказал, граждане какого возраста чаще всего умирали от заболевания. Так, 86% от общего числа умерших от коронавируса – это люди от 60 лет и старше.

Действительно, тот факт, что в Петербурге проживает большое число пожилых граждан, не мог не отразиться на количестве умерших Дмитрий Лисовец, глава Комздрава

Также очень тяжело переносили болезнь люди в возрасте 80-84 лет, у них часто болезнь приводила к летальному исходу.

В торговых центрах Петербурга планируют открыть пункты вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.tv