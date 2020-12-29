В Комздраве рассказали, в каком возрасте чаще всего умирали от коронавируса в Петербурге

С начала пандемии в Петербурге от коронавируса умерли 8902 человека. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала глава Комздрава Дмитрий Лисовец.
Также Лисовец рассказал, граждане какого возраста чаще всего умирали от заболевания. Так, 86% от общего числа умерших от коронавируса – это люди от 60 лет и старше.
Действительно, тот факт, что в Петербурге проживает большое число пожилых граждан, не мог не отразиться на количестве умерших
Дмитрий Лисовец, глава Комздрава
Также очень тяжело переносили болезнь люди в возрасте 80-84 лет, у них часто болезнь приводила к летальному исходу.
В торговых центрах Петербурга планируют открыть пункты вакцинации от COVID-19.
Фото: Piter.tv
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