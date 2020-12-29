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В Комздраве рассказали, в каком возрасте чаще всего умирали от коронавируса в Петербурге
Сегодня, 7:31
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nastya960

В Комздраве рассказали, в каком возрасте чаще всего умирали от коронавируса в Петербурге

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Всего с начала пандемии умерли 8902 человека.

С начала пандемии в Петербурге от коронавируса умерли 8902 человека. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

Также Лисовец рассказал, граждане какого возраста чаще всего умирали от заболевания. Так, 86% от общего числа умерших от коронавируса – это люди от 60 лет и старше.

Действительно, тот факт, что в Петербурге проживает большое число пожилых граждан, не мог не отразиться на количестве умерших

Дмитрий Лисовец, глава Комздрава

Также очень тяжело переносили болезнь люди в возрасте 80-84 лет, у них часто болезнь приводила к летальному исходу.

В торговых центрах Петербурга планируют открыть пункты вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: дмитрий лисовец, комздрав, коронавирус, смертность
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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aderesonim
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