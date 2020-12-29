В торговых центрах Петербурга могут открыть пункты вакцинации от COVID-19

Но в первую очередь их будут открывать на базе медучреждений.

В Петербурге в скором времени могут появиться пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах. Власти Москвы уже приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах.

Как рассказала "Невским Новостям" Ольга Болотникова, исполнительный директор SRV в России, куда входит "Охта Молл" и "Жемчужная Плаза", в этих ТРЦ планируется размещение пунктов по вакцинации от COVID-19.

Ранее мы размещали пункты по вакцинации от гриппа в торгово-развлекательных центрах <…> и увидели большой интерес со стороны жителей. Ольга Болотникова, исполнительный директор SRV

О готовности разместить в торговых центрах пункты вакцинации рассказал и, управляющий партнер FORTGROUP ("Родео Драйв", "Европолис" и др.) Максим Левченко.

К нам по этому вопросу никто не обращался, но мы готовы. Максим Левченко, управляющий партнер FORTGROUP

При этом в Комздраве отметили, что на данный момент приоритетной является задача открыть пункты вакцинации в медицинских учреждениях, но и вопрос мобильных пунктов в Петербурге уже тоже прорабатывается.

Вопрос организации мобильных пунктов сейчас прорабатывается. Это должны быть мобильные выездные бригады. Ольга Рябинина, пресс-секретарь комитета по здравоохранению

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Юрий Конев считает, что прививочные пункты в торговых центрах – не более, чем "показуха". По его мнению, в городе достаточно медицинских учреждений, где можно открыть прививочные кабинеты. При этом он не исключил, что те, кто "живет на бегу", воспользуется возможностью привиться в ТЦ.

Власти Петербурга не собираются вводить "ковид-паспорта".

Фото: Piter.tv