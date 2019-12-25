В Петербурге подтвердили ещё 42 летальных исхода от COVID-19

По официальным данным, за все время эпидемии в городе умерли 1583 человека.

За минувшие сутки в Петербурге от коронавируса скончались 42 человека. У пациентов были сопутствующие заболевания. За все время эпидемии в городе от COVID-19 умерли 1583 человека.

При этом заболеваемость в конце июня снова стала расти. По состоянию на 11 июля, в Петербурге зафиксировано 296 новых случаев заражения. Сейчас в городе 27277 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге смертность за июнь превысила показатели за 10 лет.

Фото: Piter.tv