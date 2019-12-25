В Петербурге подтвердили 13 смертей от коронавируса

У пациентов были хронические заболевания.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе от COVID-19, сообщила о 13 новых смертельных случаях в Петербурге.

Известно, что среди умерших 7 женщин в возрасте от 65 до 94 лет и 6 мужчин от 68 до 86 лет. Официальной причиной смерти пациентов медики признали двустороннюю пневмонию, обусловенную коронавирусом.

У всех были хронические заболевания: онкология, кардиосклероз, гипертоническая болезнь.

Всего комиссия рассмотрела 16 летальных случаев 29 мая.

Ранее мы сообщили, что у 365 петербуржцев выявлен коронавирус.

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