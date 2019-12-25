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У 365 петербуржцев выявлен коронавирус
Сегодня, 10:36
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ruzannar

У 365 петербуржцев выявлен коронавирус

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При этом выздоровели 260 человек.

По состоянию на 30 мая, в Петербурге выявлено 365 случаев заражения COVID-19. Сейчас в городе 15580 заболевших. При этом за сутки скончались 13 человек, а были выписаны 260.

55 новых случаев также зафиксировано в Ленобласти.

Отметим, что почти у половины зараженных нет клинических проявлений болезни. Всего на территории России за последние сутки подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 8952 в 83 регионах.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге ослабят ограничения из-за коронавируса.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус в петербурге, сдать тест на коронавирус, статистика заболеваемости коронавирусом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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