У 365 петербуржцев выявлен коронавирус

При этом выздоровели 260 человек.

По состоянию на 30 мая, в Петербурге выявлено 365 случаев заражения COVID-19. Сейчас в городе 15580 заболевших. При этом за сутки скончались 13 человек, а были выписаны 260.

55 новых случаев также зафиксировано в Ленобласти.

Отметим, что почти у половины зараженных нет клинических проявлений болезни. Всего на территории России за последние сутки подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 8952 в 83 регионах.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге ослабят ограничения из-за коронавируса.

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