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smirenny
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В Петербурге подтопило подземные переходы, метро, парадные и улицы

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В списке также оказались и магазины.

Помимо испытания градом, на участь горожан в один день выпало и испытание ливнем и потопом. Петербуржцы поделились фотографиями своих наблюдений. 

Заезд на КАД с Пулковского шоссе в сторону Юго-Запада.

ТРК "Лето" тоже "поплыл" рассказали очевидцы. 

На Проспекте Народного Ополчения около дома №10 подтопило проезжую часть. 

Помимо этого затопило подземный переход в Купчино и проход к электричке на проспекте Славы. 

Взрослые прыгают по лужам у "Пионерской"

отметил очевидец. 

Зато дышать стало легко! 

заметили горожане.

Ранее мы писали, что после изнурительной жары на Петербург обрушился град и ливень.

Фото, видео: Вконтакте

Теги: неблагоприятная погода, погодные условия, подтопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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