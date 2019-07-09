В Петербурге подтопило подземные переходы, метро, парадные и улицы

В списке также оказались и магазины.

Помимо испытания градом, на участь горожан в один день выпало и испытание ливнем и потопом. Петербуржцы поделились фотографиями своих наблюдений.

Заезд на КАД с Пулковского шоссе в сторону Юго-Запада.

ТРК "Лето" тоже "поплыл" рассказали очевидцы.

На Проспекте Народного Ополчения около дома №10 подтопило проезжую часть.

Помимо этого затопило подземный переход в Купчино и проход к электричке на проспекте Славы.

Взрослые прыгают по лужам у "Пионерской" отметил очевидец.

Зато дышать стало легко! заметили горожане.

Ранее мы писали, что после изнурительной жары на Петербург обрушился град и ливень.

Фото, видео: Вконтакте