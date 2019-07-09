В Петербурге подтопило подземные переходы, метро, парадные и улицы

Помимо испытания градом, на участь горожан в один день выпало и испытание ливнем и потопом. Петербуржцы поделились фотографиями своих наблюдений.
Заезд на КАД с Пулковского шоссе в сторону Юго-Запада.
ТРК "Лето" тоже "поплыл" рассказали очевидцы.
На Проспекте Народного Ополчения около дома №10 подтопило проезжую часть.
Помимо этого затопило подземный переход в Купчино и проход к электричке на проспекте Славы.
Взрослые прыгают по лужам у "Пионерской"
отметил очевидец.
Зато дышать стало легко!
заметили горожане.
Ранее мы писали, что после изнурительной жары на Петербург обрушился град и ливень.
Фото, видео: Вконтакте
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