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В Петербурге подсветили памятники Дороги жизни ко Дню Победы
Сегодня, 9:53
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kraratau27

В Петербурге подсветили памятники Дороги жизни ко Дню Победы

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На Дороге жизни есть 46 мемориальных километровых столбов, три из которых расположены на территории города.

В Петербурге в Красногвардейском районе подсветили памятники Дороги жизни ко Дню Победы. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что важно хранить память о героической обороне Ленинграда и о подвигах людей. 

"Зеленый пояс Славы" создавали сами ленинградцы-петербуржцы, и очень важно, чтобы каждый памятный знак этого мемориального комплекса содержался в порядке и был виден издалека в любое время дня и ночи.

Александр Беглов, губернатор Петербурга. 

На Дороге жизни есть 46 мемориальных километровых столбов, три из которых расположены на территории города. Столбы, а также четыре стелы Ржевского коридора освещены светодиодными прожекторами. Отмечается, что памятники  подсветили работники СПб ГБУ "Ленсвет".

Ранее мы писали, что петербургские ветераны получат выплату ко Дню Победы

Фото: gov.spb.ru 

Теги: день победы, дорога жизни
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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