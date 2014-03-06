В Петербурге подсветили памятники Дороги жизни ко Дню Победы

На Дороге жизни есть 46 мемориальных километровых столбов, три из которых расположены на территории города.

В Петербурге в Красногвардейском районе подсветили памятники Дороги жизни ко Дню Победы. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что важно хранить память о героической обороне Ленинграда и о подвигах людей.

"Зеленый пояс Славы" создавали сами ленинградцы-петербуржцы, и очень важно, чтобы каждый памятный знак этого мемориального комплекса содержался в порядке и был виден издалека в любое время дня и ночи. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

На Дороге жизни есть 46 мемориальных километровых столбов, три из которых расположены на территории города. Столбы, а также четыре стелы Ржевского коридора освещены светодиодными прожекторами. Отмечается, что памятники подсветили работники СПб ГБУ "Ленсвет".

Ранее мы писали, что петербургские ветераны получат выплату ко Дню Победы.

Фото: gov.spb.ru