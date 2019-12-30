Как оказалось, злоумышленники срубили 59 хвойных деревьев.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что в Петербурге подсчитали ущерб от ёлочных браконьеров в новогодние праздники. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на начальника отдела содержания территорий зелёных насаждений Комитета по благоустройству Петербурга Ольга Шумилова.

Как оказалось, злоумышленники срубили 59 хвойных деревьев. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. Больше всего ёлок вырубили в Калининском и Приморском районе. Шумилова отметила, что браконьеры вырубили деревья варварским способом — срубили макушки.

Ведомство обратилось в правоохранительные органы. Злоумышленников ищут.

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Фото:Piter.TV