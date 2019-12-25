В Петербурге определили урон от шторма, обрушившегося на город в прошлый четверг

Кроме подтопленных дорог в городе также сломалось 92 дерева.

Все выходные городские сотрудники садово-паркового хозяйства разбирались с последствиями сильного шторма, обрушившегося на Петербург в прошлый четверг. Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, дежурная служба зафиксировала множество обращений горожан по поводу упавших из-за ливня деревьев и аварийных ситуациях на дорогах.

Чаще всего петербуржцы жаловались на подтопленную проезжую часть, три десятка обращений касалось выбитых напором воды канализационных люков. Ситуацию на дорогах нормализовали быстро, а на подсчет ущерба зеленым насаждениям потребовалось время. Всего в городе, как выяснили в комитете, сломалось 92 дерева: упавшие на проезжую часть или тротуары оперативно убрали, их порубка и вывоз остатков заняли еще три дня.

В день шторма в Петербурге сильно затопило Боткинскую больницу.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству