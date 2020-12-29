Средняя стоимость катания на ватрушках в Петербурге составила 200 рублей

Есть и места, где трасса предоставляется бесплатно.

В Петербурге средняя стоимость катания на ватрушке с горки составила 200 рублей. Об этом сообщил портал Peterburg2.ru.

В городе особой популярностью пользуется горка в "Никольских рядах", спуститься один раз с горки можно за 75 рублей. За вход в само пространство при этом придется заплатить от 200 до 600 рублей.

На ватрушке можно спуститься на специальной трассе в "Охта Парке". Один подъем по будням будет стоить 250 рублей, в выходные – 300 рублей. Тут также имеется плата за вход: 300 рублей с автомобиля или 150 рублей с человека.

На курорте "Красное озеро" есть бесплатная ватрушечная трасса длиной 70 метров с перепадом высот 12 метров. Заплатить нужно только за аренду ватрушки – 250-400 рублей в час.

Посетители "Никольских рядов" возмутились запретами для катания на горках.

Фото: Piter.tv