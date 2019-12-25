  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Посетители "Никольских рядов" возмутились запретами для катания на горках
Сегодня, 14:40
245
IRINA_CHALKINA

Посетители "Никольских рядов" возмутились запретами для катания на горках

0 0

Свое недовольство на этот счет они написали в социальных сетях.

Петербуржцы возмутились платным входом на "Никольские ряды". Также в пространстве действуют ограничения для пенсионеров. Своё недовольство горожане высказали в соцсетях. 

Обращаем внимание, что на время действия ограничительных мер по новой редакции 121-го коронавирусного постановления доступ в "Никольские ряды"  гражданам в возрасте 65+ закрыт

пресс-служба "Никольских рядов".

Самой острой темой оказались ограничения на горках. Так,  детям, у которых рост ниже 110 сантиметров, кататься запрещено. Также спуск на ватрушке разрешен лишь в гордом одиночестве. 

Если я прихожу с ребенком лет трех, то куда с ним можно? Никуда. Так зачем тогда платить полную стоимость за вход и получать карту гостя с баллами, которые никуда и не потратить

@art_svella

Стоит отметить, что соответствующие правила опубликованы на Instagram-станичке пространства. 

Также горожане отметили, что в Петербурге много пространств, где вход бесплатный. Например, Новая Голландия и "Севкабель Порт".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге организуют не менее 28 площадок для запуска фейерверков.

Фото: ВКонтакте / Никольские ряды

Теги: каток севкабель порт, никольские ряды, новая голландия, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии