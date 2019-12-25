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В Петербурге организуют не менее 28 площадок для запуска фейерверков
Сегодня, 12:41
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nastya960

В Петербурге организуют не менее 28 площадок для запуска фейерверков

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Точные адреса появятся на сайте МЧС 30 декабря.

В Петербурге подготовили 28 площадок для запуска пиротехники. Их количество могут дополнить. Список адресов будет опубликован уже 30 декабря. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по городу Пётр Смирнов.

Также в преддверии Рождества спасатели проводят профилактические работы с настоятелями и служителями храмов. В период новогодних праздников каждый день в Петербурге будут дежурить 780 сотрудников МЧС и 190 единиц техники.

МЧС напоминает, что безопасным для пуска фейерверков считается расстояние в 100 метров от домов и лоджий.

Также Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, как выбрать фейерверк.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, салют, фейерверк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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