В Петербурге подростки-хоккеисты надругались над одноклубником

По словам мамы пострадавшего мальчика, конфликт между подростками длится уже не первый год.

На хоккейной тренировке в Колпино между подростками произошла нелицеприятная ситуация. По окончании тренировки три спортсмена избили, а потом изнасиловали 12-летнего сокомандника клюшкой.

Как стало известно Piter.tv, подростки вставили клюшку сокоманднику в анальное отверстие. После осмотра врачи диагностировали у 12-летнего ребёнка травму прямой кишки.

По словам мамы пострадавшего мальчика, конфликт между подростками длится уже не первый год.

Ранее другой петербургский семиклассник заявил, что его дома душила пьяная мама.

Фото: unsplash