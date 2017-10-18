Петербургский семиклассник заявил, что его дома душила пьяная мама

В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.1.1 КоАП РФ (Побои).

В Василеостровском районе Петербурга к врачам обратился семиклассник с ушибом и кровоподтеками в области шеи. Он заявил, что это сделала его мама, стало известно Piter.tv.

Вечером 8 октября 13-летний школьник сам обратился к врачам. У него диагностировали ушиб и кровоподтеки в области шеи. В удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи он был отпущен. По словам подростка, дома его душила мама.

Через час по подозрению в совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения была задержана 50-летняя мама мальчика. В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.1.1 КоАП РФ (Побои).

Семья полная, на учете в ОДН и ПНД не состоит.

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Фото: Piter.TV